Considerata l’attuale emergenza sanitaria del Coronavirus, il nostro Paese è coinvolto sotto tutti i fronti e tra questi c’è anche la gestione delle reti telefoniche.

Nel rispetto della legge, i cittadini sono tenuti a restare a casa, salvo comprovate ragioni lavorative o salute, e per passare del tempo si ricorre all’uso eccessivo di internet. Chi per lavoro (smart working), chi per studio o per hobby, insomma, mai come in questo periodo si è raggiunto un livello impressionante di saturazione riguardante la connessione ad internet.

Con il passare del tempo ed il continuo utilizzo di internet da parte di milioni di utenti, può comportare dei rischi, soprattutto alle reti Tim, Vodafone e Wind Tre.

Controllo delle reti ai tempi del Coronavirus

Stando a quanto viene riferito da diversi controlli che sono attualmente in corso, i provider principali fanno difficoltà questa elevata mole di traffico ed iniziano ad accusare i primi colpi. per venire in contro alle esigenze dei propri clienti, Tim, Vodafone, Wind e 3 hanno deciso di regalare dei giga illimitati o comunque sia delle importanti tariffe dati per consentire l’utilizzo di internet dentro casa.

Accumulando giga su giga, adesso i clienti hanno più disponibilità di utilizzo del traffico dati e di conseguenza si incrementa l’accesso su internet. Stando più tempo su internet, si provoca l’appesantimento dei server e secondo molti esperti si potrebbe arrivare all’esplosione totale.

Un esperto è sicuramente Mark Zuckerberg, il quale ha l’idea che continuando così i server potrebbero fondersi e non generare più traffico in diverse zone del mondo. Questo significherebbe lasciare migliaia di utenti senza rete.