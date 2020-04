In questi ultimi giorni di marzo, l’operatore Fastweb Mobile sta spingendo un’offerta di rete mobile per strappare i clienti della concorrenza. L’offerta che risulta essere la più convincente è quella presente attualmente online alla seguente pagina ufficiale.

Chi è interessato può recarsi sul sito web e procedere con la modalità d’attivazione. A tale proposito, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete Tim ha deciso di proporre diversi servizi. Il più efficiente risulta essere quello online che procedendo all’acquisto dell’offerta si possono ricevere dei vantaggi da un punto di vista economico. Oltre alla modalità online, è presente il servizio ‘Ti richiamiamo noi’ oppure il numero 146 per parlare con un consulente.

Passa a Fastweb Mobile a meno di 10€ al mese

L’operatore telefonico tende a coinvolgere un numero elevato di utenti, considerando che l’attivazione è aperta a tutti. In poche parole, i clienti possono appartenere a qualsiasi operatore telefonico senza alcuna distinzione.

Per quanto riguarda le soglie disponibili, l’offerta si compone di bundle ricchi di minuti e giga ad un prezzo inferiore al costo standard di 10 Euro. Sono consumabili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 9,95 Euro ma non sono previsti costi aggiuntivi. In fase di attivazione, i clienti che attivano l’offerta online ricevono la sim gratis a domicilio senza affrontare il costo. Così come la spedizione della sim che viene spedita gratuitamente a domicilio. Ma ci sono anche altri servizi gratuiti come la segreteria telefonica, lo scatto alla risposta e ti ho chiamato.