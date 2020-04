Le offerte che possono invogliare i consumatori in questo momento devono includere un prezzo mensile molto attraente. Un’offerta di questo genere appartiene a Fastweb Mobile, il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim.

L’offerta in questione è presente attualmente online attraverso la seguente pagina ufficiale. L’attivazione è aperta fino al prossimo 7 aprile, salvo nuove proroghe, e tende a coinvolgere tutti i clienti che vogliono cambiare il proprio operatore telefonico. Quindi, coloro che provengono da Tim, Vodafone, Wind, 3, Iliad e qualsiasi operatore virtuale, possono optare all’attivazione di quest’offerta.

Fastweb Mobile: rinnovata l’offerta anche ad aprile

Chi sceglie l’attivazione online può usufruire di diverse promozioni ed alcune riguardano il lato economico. Infatti, non è presente nessun costo di attivazione così come la sim che non prevede nessuna spesa. Naturalmente, eseguendo l’ordine online la sim verrà spedita a domicilio ed anche in questo caso il costo sarà gratuito.

I clienti devono affrontare un costo mensile pari a 9,95 Euro per ricorrere all’uso delle seguenti soglie: minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in velocità massima 4G.

Chi non vuole eseguire la procedura online, può interfacciarsi con il servizio ‘Ti richiamiamo noi’ oppure chiamando il numero 146.

Oltre alle convenienza economische, i clienti beneficeranno anche di qualche servizio gratuito come la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo, lo scatto alla risposta e l’assistenza clienti MyFastweb.

Non sappiamo se ci saranno delle proroghe, al momento l’offerta rimane attiva fino al prossimo 7 aprile, quindi il nostro consiglio è di velocizzarsi per chi è interessato.