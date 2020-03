Spesso nell’ambito delle telecomunicazioni sentiamo parlare degli operatori virtuali, ma non tutti sanno chi sono e che ruolo svolgono.

Fondamentalmente, gli operatori virtuali di rete mobile sono delle società che propongono servizi di telefonia mobile senza possedere una propria infrastruttura di rete. In inglese vengono denominati Mobile Virtual Network Operator con la sigla MVNO.

Al giorno d’oggi sono molteplici gli operatori virtuali che occupano il mercato italiano della telefonia mobile. La concorrenza è ampia ed alcuni di questi con il passare del tempo hanno raggiunto un consolidamento tale da diventare dei punti di riferimento per molti consumatori.

Kena Mobile, ho.mobile e Very Mobile

Per scegliere l’operatore virtuale più affidabile, bisogna sapere a quale rete si appoggia per garantire il servizio ai clienti ed analizzare nel dettaglio le offerte disponibili.

Gli operatori più in voga in questo momento e più richiesti sono Kena Mobile e ho.mobile. Per quanto riguarda Kena Mobile, si tratta di un operatore virtuale che sfrutta la rete Tim ed è molto convincente con l’offerta Kena 5.99. Invece, ho.mobile è l’operatore di Vodafone e si affida all’operatore rosso per garantire un servizio di qualità ai propri utenti.

Oltre a questi due operatori conosciuti, da qualche settimane è arrivato anche Very Mobile che viene definito come l’operatore virtuale di Wind Tre.

Ecco di seguito le migliori offerte di ogni singolo operatore: