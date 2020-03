Spesso capita di girare per casa come zombie alla ricerca di qualche tacca di segnale WiFi. Adesso possiamo risolvere tutti i problemi con 5 trucchi. A causa della permanenza in casa dovuta al Coronavirus i dispositivi e le reti adiacenti alla nostra connesse ad Internet sono in aumento. Per migliorare la linea occorre seguire scrupolosamente questi preziosi consigli.

Le 5 regole d’oro per un WiFi impeccabile in casa

Milioni di persone sono costrette alla quarantena e sfruttano speciali promozioni per accedere ai cataloghi in streaming con Film e Serie TV d’eccezione ora addirittura gratis. Tra questi tanti sono connessi anche con le app per le video chiamate mentre cresce l’esigenza di incentivare la produttività con lo Smart Working. La rete Internet è congestionata al punto di valutare lo stop della rete. In casa la velocità si modera non solo a causa del crescente numero di dispositivi connessi ma anche per alcuni problemi di configurazione e “logistica” delle apparecchiature. Ecco cosa controllare.