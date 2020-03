Anche le rete 4G ha i suoi limiti. Nel corso di queste settimane la pandemia mondiale che ha costretto tutti gli italiani alla quarantena sta gravando sulle performance e la stabilità del network.

4G down: si organizza lo shutdown della rete dopo il sovraccarico di questi giorni

Sono sempre di più le persone che accedono ad Internet da telefono, tablet ed altri dispositivi. Nella maggior parte dei casi non ci si limita a semplici messaggini ma si usano soluzioni come Netflix, Amazon Prime Video ed Infinity per passare il tempo con Film, Serie TV ed altri contenuti digitali.

Massimo sfruttamento della rete anche per WhatsApp ed altre applicazioni di messaggistica. Cresce il numero di video chiamate di gruppo, ora unico modo per stabilire un contatto sicuro a distanza. Tutto il sistema rischia il collasso a causa del numero sempre crescente di connessioni.

Allo scopo di garantire continuità di utilizzo per gli operatori dello Smart Working le aziende stanno valutando il down programmato della rete Internet Mobile che potrebbe arrivare aggiorni dopo l’inefficacia dei limiti imposti alla qualità degli stream per i servizi di trasmissione digitale dei video su Netflix e Youtube.

In questo difficile periodo i gestori di telefonia mobile hanno rispettato gli accordi definiti nel cosiddetto Decreto Cura Italia. Nonostante i patti ci si trova nelle condizioni di un incremento di traffico importante. La rete 4G potrebbe non resistere a lungo dopo i picchi di utilizzo degli ultimi giorni.

La ministra per l’Innovazione Digitale, Paola Pisano, ha però placato gli animi di tutti gli italiani ai microfoni di Sky TG24. Nel corso di una sua recente intervista ha rassicurato tutti dicendo che:

“Non dovrebbe accadere, è molto difficile… tecnicamente ci sono tutti i mezzi per non far collassare la rete”.