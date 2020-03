Restare chiusi in casa a causa della quarantena quasi obbligatoria sta iniziando a diventare stressante per tutti. C’è chi esorcizza il momento allenandosi, leggendo qualche libro, giocando alla Playstation e in tanti altri modi. Molto spesso, però, capita di attraversare momenti noiosi in cui non si ha nulla da fare. Proprio per questo motivo, quindi, alcuni produttori di applicazioni per Smartphone Android hanno deciso di rilasciare gratuitamente determinati giochi cosi da rendere meno pesante il periodo di permanenza nelle proprie abitazioni. Scopriamo quindi di seguito i giochi gratuiti, e non, da non perdere.

Giochi gratuiti in quarantena: ecco tutti quelli disponibili su Smartphone Android

Asphalt 9: Legends

“Asphalt 9: Legends è l’Alfa e l’Omega dei giochi di corse su mobile. Troverai auto da sogno e macchine gran turismo da costruttori rinomati come Ferrari, Porsche, Lamborghini e W Motors. In questo simulatore, potrai scegliere l’auto dei tuoi sogni e superare tutti i limiti su strade e ambientazioni spettacolari intorno al mondo. Affronta gare senza limiti e usa tutti i trucchi a tua disposizione per spingere la tua auto al massimo!” Link Download

Cat Quest

“Fai un salto in questa fantastica avventura popolata di draghi, magia e gatti nella caccia contro il perfido Drakoth che ha rapito tua sorella! Esplora il vasto mondo di Felingard, rischia la vita in sotterranei alla ricerca di un epico bottino e metti lo zampino in un vasto mondo popolato da personaggi pelosi in un turbinio di missioni secondarie.” Link Download

Clash Royale

“Colleziona e migliora decine di carte con le truppe, gli incantesimi e le difese che hai imparato ad amare in Clash of Clans, nonché con i Royale: principi, cavalieri, cuccioli di drago e altro. Butta giù dalle torri re e principesse nemici per sconfiggere gli avversari e vincere trofei, corone e gloria nell’arena. Crea un clan per condividere le carte e formare la tua personale community di combattenti.” Link Download

Score! Hero

“SII L’EORE! Passa la palla, tira e segna per farti strada e diventare una leggenda, mentre esplori la sensazionale carriera del tuo EROE in oltre 700 emozionanti livelli!” Link Download

Call of Duty®: Mobile

“Un gioco in alta definizione con qualità da console, comandi personalizzabili, chat vocale e testuale e audio e grafica in 3D. Prova il brivido dello sparatutto più amato, ora su mobile per divertirsi in movimento. Gioca con modalità e mappe multigiocatore iconiche quando vuoi. Battle royale da 100 giocatori? Deathmatch 5v5 veloci? Spaventosi zombi? Duelli tra cecchini?” Link Download