Vodafone Happy Friday: nuovo regalo incredibile e 3 offerte Special

Vodafone detiene ancora la leadership della telefonia mobile in Italia e in Europa. A dimostrarlo sono i dati, dato che tutti gli utenti dicono di trovarsi molto bene con la rete del nuovo gestore colorato di rosso. Il suo 4G è ben diffuso in tutto il vecchio continente e non solo, e a quanto pare lo stesso avverrà anche con le reti di nuova generazione in 5G.

Nel frattempo l’obiettivo è fare colpo sugli utenti oltre che aiutarli. Per questo la solita iniziativa Happy Friday arriva con un nuovo regalo che oggi consiste in 10 euro per scegliere un film targato Chili.

Gli ultimi mesi inoltre non sono stati idilliaci per Vodafone, che ha perso tanti utenti per mano di un gestore in particolare: Iliad. La nota azienda proveniente dalla Francia è stata in grado con le sue offerte di ammaliare tutti gli utenti che sono passati dalla sua parte. Tra questi ci sono tantissimi clienti proprio di casa Vodafone, azienda che ora vuole rimediare. Il colosso infatti scelto alcune promozioni da lanciare di nuovo sul mercato per recuperare il pubblico.

Vodafone, ecco le migliori offerte per rientrare a far parte del gestore più forte

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB