Infinity di Mediaset può essere nostro ad un costo decisamente basso per 3 mesi interi. Grazie alla nuova procedura è possibile spendere soltanto 2 Euro per vedere Film, Serie TV e contenuti animati in questo periodo di quarantena. Tutto si risolve con un trucco che sblocca una promo speciale a disposizione degli utenti più fortunati.

Infinity quasi gratis: la procedura per continuare a vedere tutto con pochi spiccioli

Siamo in stato di pandemia costretti alla reclusione casalinga che sta scatenando un vero e proprio vespaio di ansie e comportamenti depressivi. Per placare l’isolamento e la solitudine il colosso di Cologno Monzese ha deciso recentemente di regalare Infinity per 2 mesi a tutti i nuovi clienti. L’iniziativa è ancora attiva e ne abbiamo parlato in questo post. Ma, come appena detto, non è tutto.

Di fatto è possibile estendere il periodo di visione andando a pagare una quota misera per avere ancora Film e Serie TV in esclusiva su PC, smartphone, tablet, Smart TV e console da gioco.Trascorsi 5 giorni dall’attivazione del nuovo abbonamento gratuito è possibile ottenere la promozione speciale che concede tutti i contenuti della piattaforma al prezzo sopra indicato. Basta decidere di disdire l’opzione scelta tramite la sezione “Gestione Account“. Da qui è sufficiente seguire il menu Dettagli Sottoscrizione per poi accedere al link che permette di sospendere la sottoscrizione.

Si procede in questo modo per evitare che ci vengano addebitati costi al termine del periodo promozionale ma si scopre una offerta ad hoc (visibile nello screenshot che segue) da non perdere.

Sfruttando quindi questo sistema potremo avere 5 mesi di servizio pagando soltanto 2 Euro al mese a partire dal terzo mese, una volta scaduto l’abbonamento gratuito attualmente offerte per l’emergenza #Coronavirus.