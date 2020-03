Iliad è decisamente impazzita. Non c’è altro modo di definire un’azione commerciale che sta portando uno sconto da 270 euro nelle man di tutti gli utenti. La nuova ed importante iniziativa sta riscuotendo un successo incredibile. Arriva imprevista risultando al centro dell’attenzione per tutti coloro che possono acquistare un iPhone XS da 64 GB anche in comode rate mensili.

In tempi recenti il gestore francese ha deciso di aggiornare il suo catalogo interno. Nella sezione smartphone Iliad è quasi impossibile non notare la presenza della nuova opzione e di nuove ed ugualmente interessanti campagne promozionali per chi cerca l’accoppiata smartphone + promo. Ecco i dettagli.

Con Iliad puoi avere un iPhone XS con uno sconto di 270 euro, da pagare a rate o per intero

Prima di scoprire questa chicca commerciale il prezzo di un Phone XS da 64 GB era ben 1.059 euro senza possibilità di sconti speciali. Sempre attiva la possibilità di dilazionare il tutto con rate da 28 euro al mese. Ma con lo sconto il prezzo da pagare sarà di soli 789 euro da versare in una sola volta oppure in 30 rate da 19 euro al mese con un anticipo una tantum da 219 euro.

Il banner in sovra impressione nel sito Iliad colloca il prodotto in una interessante fascia di prezzo, anche se non è da escludere la possibilità di trovarlo a prezzo più basso altrove. Nella medesima sezione il gestore regala l’opportunità di scegliere anche altre soluzioni made by Apple, come ad esempio:

Phone 11 Pro Max 64 GB

iPhone 11 Pro 64GB

iPhone 11 64 GB e 128 GB

iPhone XR 64 GB e 128 GB.

Ad esempio la versione Standard iPhone 11 viene a costare appena 21 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 169 euro oppure soluzione unica da 799 euro. Per i 128 GB dello stesso modello l’anticipo sale a 189 euro per rate da 23 euro al mese per 30 mesi o prezzo unico da 879. Tutti i prezzi e le caratteristiche delle offerte Iliad si possono scoprire sul sito ufficiale del noto operatore francese.