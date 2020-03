Quando Huawei ha lanciato il suo HUAWEI P40 Lite in Italia, lo scorso 13 Marzo, lo ha fatto in grande stile, offrendo le HUAWEI FreeBuds 3 in regalo a tutti coloro che avrebbero acquistato lo smartphone presso uno dei punti vendita aderenti.

Oggi, l’azienda ha annunciato di aver deciso di prolungare la validità della promozione fino al prossimo 11 Aprile, consentendo a tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P40 lite presso uno dei punti vendita aderenti fisici e online, di ricevere in omaggio le cuffie wireless HUAWEI FreeBuds 3 dal valore commerciale di 179€. E’ possibile usufruire dell’offerta acquistando lo smartphone sul sito di Huawei Experience Store, su Amazon.it, su MediaWorld.it, su Unieuro.it, su Euronics.it, su Expertonline.it e su Trony.it.

Acquista HUAWEI P40 Lite e ricevi GB extra di HUAWEI Cloud

Oltre ciò, gli stessi utenti riceveranno in omaggio 5 GB per salvare i file su HUAWEI Cloud ed altri 15 GB da poter utilizzare nel corso dell’anno. Per poter usufruire della’offerta e riscattare i propri premi, sarà necessario registrarsi alla promozione presentando tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il 10 Maggio. Per chi avesse bisogno di assistenza per il proprio smartphone, infine, HUAWEI ha pensato ad un servizio completamente gratuito di ritiro e consegna a domicilio dei device che necessitano di essere riparati. A seguire, la scheda tecnica di HUAWEI P40 Lite.