Non molto tempo fa Xiaomi ha lanciato un aggiornamento alla sua ultima versione dell’interfaccia MIUI. Tuttavia, stanno iniziando ad apparire online alcune informazioni sulla prossima versione del suo SO, MIUI 12. Secondo un post fatto nel forum Mi Community, ora abbiamo il calendario per il lancio dell’OS, che potrebbe essere presentato già il mese prossimo.

È importante notare che questo grafico non è stato pubblicato da nessuno dei rappresentanti del marchio, ma da un utente con il nome “Mi Influencer”. Tuttavia, il post è stato immediatamente rimosso dal forum e ciò potrebbe dare forza alla sua possibile veridicità.

Xiaomi MIUI 12 forse arriverà molto prima del previsto

Secondo il grafico, il rilascio della beta di MIUI 12 beta potrebbe avvenire già il mese prossimo. Diverse versioni di test sono già in circolazione tra il team incaricato del suo sviluppo. Inoltre, con le versioni beta in arrivo a metà maggio, è possibile che il lancio ufficiale della prima versione stabile avverrà ad ottobre, ma non ci sono conferme ufficiali.

Di recente in una delle versioni di prova MIUI, ci sono stati riferimenti per una grande rivelazione che accadrà questa settimana. Inoltre, gli utenti in Cina che provano ad aderire al programma beta ricevono un “errore” e una menzione a MIUI 12. Sfortunatamente, le informazioni sulle possibili nuove funzionalità pianificate per l’OS aggiornato sono ancora scarse.

Vale la pena ricordare che mentre alcuni dispositivi si aggiorneranno ad Android 11 e MIUI 12, molti altri si aggiorneranno al nuovo OS mantenendo la versione Android originale, che può essere Android 10 o Android 9.