Al giorno d’oggi la battaglia, almeno per quanto riguarda il mondo dell’automobilismo, ruota attorno alle motorizzazioni diesel e elettrico. Nel tempo si sono andate a creare vere e proprie fazioni arroccate sulle proprie teorie ed ipotesi, dalle quali non sembrano volersi schiodare per nessun motivo al mondo.

Il futuro sembra essere giustamente ed interamente nelle mani dell’elettrico, siamo effettivamente arrivati ad un punto di non ritorno per quanto riguarda l’inquinamento, e tutti stanno cercando in ogni modo di abbattere le emissioni di CO2, sebbene comunque gli ultimi motori termici abbiano compiuto enormi passi in avanti sotto questo punto di vista.

Diesel batte Elettrico: quali sono i motivi che lo rendono migliore

Se stavate pensando di acquistare un’automobile, questi 5 motivi potrebbero spingervi verso il diesel, piuttosto che l’innovativo elettrico: