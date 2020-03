CoopVoce batte i virtuali con la sua Smart 15, solo 7,50 euro al mese

CoopVoce fino a poco tempo fa non aveva alcuna voce in capitolo riguardo all’ambito della telefonia mobile. Non perché il gestore non fosse conosciuto, ma semplicemente perché gli utenti additavano le sue offerte come mancanti in termini di contenuti. Se da un lato queste ultime risultavano molto convenienti dal punto di vista del prezzo, non si poteva dire lo stesso per giga, minuti e messaggi.

Il provider di Coop è riuscito però a modificare la sua strategia, portando in alto il suo nome e soprattutto le sue offerte migliori di mese in mese. Molti utenti infatti adesso sono proprio dalla parte di CoopVoce, visto che le sue offerte risultano peraltro le più affidabili in assoluto. Nessuno tra gli utenti che hanno sottoscritto una promozione negli ultimi mesi, ha ritrovato una brutta sorpresa in seguito.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Smart 15 porta a galla tanti contenuti ed un prezzo esclusivo

La nuova promo di CoopVoce prende il nome di Smart 15 e va a dare continuità alla solita famiglia delle ChiamaTutti.

Stiamo parlando di una nuova offerta che conferma ancora una volta la volontà di questo gestore di diventare veramente grande. Sul sito ufficiale la potete trovare in prima pagina, con tutti i suoi contenuti e soprattutto con il suo prezzo. Per soli 7,50 € ogni mese per sempre, gli utenti possono avere una promo che offre tutto. Al suo interno ci sono infatti 1000 minuti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti i gestori e 15 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Ovviamente la promo è disponibile anche per i già clienti.