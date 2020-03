Coronavirus: Amazon dà priorità a strumenti adatti a combattere l’epidemia

Amazon cerca di adottare una strategia efficace per proteggere le persone dal virus

Amazon si affida fortemente a fornitori di terze parti per mantenere la sua vasta selezione di prodotti. Tuttavia, anche un’azienda gigante come Amazon ha un numero limitato di magazzini. Assegnando più spazio sugli scaffali alle forniture mediche e agli articoli per la pulizia della casa, l’azienda può aumentare il proprio inventario e i clienti possono evitare di andare al negozio e rischiare di trasmettere o contrarre il virus COVID-19.

Questo potrebbe richiedere un tributo ai venditori, però. Molti commercianti hanno avuto difficoltà nei mesi precedenti, poiché le fabbriche cinesi hanno chiuso a causa delle preoccupazioni del coronavirus. Ora che molte di queste fabbriche sono di nuovo funzionanti, i venditori hanno una grande quantità di prodotti che non saranno in grado di conservare presso le strutture di Amazon. Mentre potrebbe essere la mossa giusta per Amazon dare la priorità allo stoccaggio, alla vendita e all’adempimento di forniture mediche e articoli per la casa, questo è un chiaro esempio di come la pandemia di coronavirus possa danneggiare le piccole imprese.