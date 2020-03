E’ in roll out da settembre, ma solo ora sappiamo per certo quali saranno gli smartphone ufficialmente inclusi nel nuovo aggiornamento di EMUI 10. L’ultimo update di casa Huawei coinvolgerà i dispositivi qui riportati, andando ad implementare finalmente la Dark Mode integrata come impostazione nel sistema e l’ultima versione del driver booster GPU Turbo.

In aggiunta, sulla base delle precedenti scelte di marketing, si potrebbero anche individuare quali saranno i dispositivi aggiornati nel prossimo update. Si tratta naturalmente di supposizioni, che però sarebbero giustificate dalle strategie di mercato utilizzate in passato. Andiamo dunque a vedere quali saranno i dispositivi ufficialmente inclusi da Huawei nella release di EMUI 10, per poi analizzare anche EMUI 11.

Huawei aggiornati a EMUI 10: la lista ufficiale

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Qualche mese di ritardo sarà invece previsto per quanto riguarda prossimi dispositivi dispositivi della lista, mentre i precedenti hanno una certa priorità:

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019 (sold in Japan as Huawei nova lite 3)

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Secondo un’indiscrezione, sembrerebbe inoltre che un account ufficiale dell’azienda avrebbe annunciato su Weibo l’arrivo della versione beta sui seguenti dispositivi nell’arco di queste settimane:

Febbraio 2020

Huawei nova 5

Huawei nova 5i Pro

Huawei nova 5z

Honor 20S

Marzo 2020

Huawei nova 5i

Huawei Enjoy 10S

Honor 20 Lite

Seguendo le scelte di mercato fatte da Huawei negli scorsi aggiornamenti, si potrebbe già abbozzare una prima lista di smartphone candidati a ricevere EMUI 11. Eventualmente, nel comparto Huawei potremmo ritrovare

Smartphone Huawei serie Mate:

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 RS Porsche Edition

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X (sia in versione 4G che 5G)

Huawei Mate 20 Porsche Edition

Huawei Mate X

Smartphone Huawei serie P:

Huawei P40 e P40 Pro

Huawei P30 e P30 Pro

Smartphone Huawei serie Nova:

Huawei Nova 6 (4G e 5G)

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i e 5i Pro

Tablet Huawei:

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Smartphone HONOR: