Soltanto qualche ora fa, il produttore sudcoreano Samsung ha rivelato ufficialmente sul proprio sito ufficiale alcune delle caratteristiche principali del prossimo entry-level Samsung Galaxy A11. A breve arriverà però anche un altro modello di questa serie, cioè il prossimo Samsung Galaxy A21, il quale è stato avvistato da pochissimo sul portale di benchmark Geekbench.

Samsung Galaxy A21: SoC MediaTek e 3 GB di memoria RAM

Ecco dunque alcuni nuovi dettagli tecnici del prossimo dispositivo di casa Samsung. Come già accennato, infatti, sono stati pubblicati poche ore fa i primi risultati benchmark di Geekbench del futuro Samsung Galaxy A21. Nello specifico, è emerso che anche per questo device ci sarà un processore targato MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio P35. Grazie a delle precedenti indiscrezioni, sappiamo infatti che anche il prossimo Samsung Galaxy A41 avrà un processore MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio P65.

Tornando al Galaxy A21, il processore in questione è un SoC octa-core da 2.3 GHz e sarà supportato in questo caso da 3 GB di memoria RAM (anche se precedenti rumors ci avevano suggerito anche 4 GB di RAM). Il sistema operativo installato a bordo del dispositivo sarà poi Android 10. Per quanto riguarda i risultati del benchmark, sono stati ottenuti 781 punti in single core e 4102 punti in multi core.

Dal punto di vista estetico, alcune immagini renders ci hanno già rivelato qualcosa. Nello specifico, il nuovo Samsung Galaxy A21 vanterà un Infinity-O Display (in stile Samsung Galaxy A11) mentre sulla parte posteriore troverà posto una quad camera verticale. Come sul precedente modello, poi, ci sarà un sensore biometrico fisico posto sul retro del device.