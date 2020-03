Il nuovo coronavirus ha obbligato migliaia di utenti a restare in casa durante la quarantena preventiva oppure proprio perché contagiati ma a casa. Gli amanti del cinema potranno scovare sulla piattaforma di contenuti Netflix alcuni film molto interessanti.

Durante questo periodo difficile è bene che le persone, che non hanno obblighi lavorativi, stiamo a casa, proprio per evitare meno contagi possibili. Scopriamo insieme alcuni film interessanti.

Netflix: alcuni film da guardare durante la quarantena

Iniziamo con un film abbastanza leggero, Tutta Colpa di Freud del 2014 di Paolo Genovese dove Marco Giallini è il papà single e psicanalista di tre figlie tutte abbastanza incasinate, una dell’altra sponda delusa che vorrebbe diventare etero e l’altra una sognatrice che si infila sempre in storie impossibili. Un film leggero che sicuramente fa bene al cuore, soprattutto in questo periodo.

Il secondo film che sentiamo di consigliarvi è Romanzo Criminale, film del 2005 che ha aperto la strada ad altri film e serie TV di successo come Il Libanese, il Dandi, il Freddo e molti altri. In questo film possiamo ammirare Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria un po’ più giovani rispetto ad oggi. Gran Torino è un film che sicuramente non potevamo tralasciare di Clint Eastwood che, dopo Million Dollar Baby è il film più bello dello stesso regista.

Un altro intramontabile è sicuramente Colazione da Tiffany, dove Audrey Hepburn illumina in una delle sue esibizioni più eleganti ed iconiche in questa commedia sentimentale. Se volete farvi due risate vi consigliamo Sole a Catinelle di Checco Zalone. Ovviamente sul catalogo della piattaforma ci sono tantissimi altri film e serie TV da vedere, basta accendere la TV per scoprirle tutte.