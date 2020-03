In un periodo in cui la maggior parte dei lavoratori è dovuta ricorrere allo Smart Working (meglio definito come lavoro da casa), MediaWorld ha pensato di lanciare un’apposita sezione sul proprio sito ufficiale dalla quale poter acquistare i dispositivi in grado di accompagnarvi nelle operazioni di tutti i giorni.

L’Home Sweet Work racchiude infatti “tanti prodotti fatti apposta per lavorare e studiare smart da casa”, gli acquisti potranno essere effettuati sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale; coloro che sceglieranno di completare le compravendite online, è importante ricordarlo, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino MediaWorld: questi sono i prezzi migliori

Tutto si apre con il dispositivo principe dello Smart Working, ecco arrivare infatti le offerte perfette per notebook, tablet, desktop o All-In-One, gli sconti sono molto allettanti anche su modelli di fascia alta, come gli Apple MacBook, passando per soluzioni decisamente più economiche.

Dopo aver scelto il device principale, è arrivato il momento di abbinarci un accessorio fondamentale, ecco spuntare webcam, tastiere e mouse, cartucce e toner, pen drive, Monitor, stampanti multifunzione, hard disk e SSD esterni, nonché software per lavorare.

L’ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda il godere di un ambiente perfetto, perché allora non acquistare un purificatore d’aria o una macchina del caffé?

Tutti i prezzi, i prodotti e le migliori offerte attualmente disponibili le trovate direttamente sul sito internet ufficiale.