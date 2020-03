La Game Developers Conference (GDC) trasmetterà in streaming molti dei discorsi che avrebbe trasmesso al suo evento cancellato, hanno annunciato oggi gli organizzatori. “Grazie alle presentazioni di molti degli oratori che originariamente avevano accettato i colloqui per il GDC 2020, gli organizzatori trasmetteranno in streaming i colloqui che avrebbero tenuto di persona gli oratori stessi, gratuitamente, per tutta la settimana“, ha detto un portavoce.

I colloqui si terranno durante la conferenza, dal 16 al 20 marzo, e verranno trasmessi gratuitamente via Twitch. Le discussioni saranno disponibili anche su YouTube nelle prossime settimane. I relatori del GDC 2020 sono invitati a presentare discorsi anche dopo l’evento fisico annullato.

GDC 2020: l’evento si terrà via streaming ora e successivamente dal vivo

Gli organizzatori terranno anche una cerimonia di premiazione virtuale per l‘Independent Games Festival e il Game Developers Choice Awards, ospitati rispettivamente da Trent Kusters e Kim Swift.

Nelle settimane precedenti al GDC, importanti aziende come Sony, Electric Arts, Unity, Kojima Productions ed Epic si sono ritirate dall’evento per motivi di salute e sicurezza a causa del coronavirus. Il 28 febbraio, gli organizzatori hanno annunciato che la conferenza sarebbe stata rinviata a questa estate. In seguito alle notizie, organizzazioni come Gamedev.World e Wings hanno istituito fondi di soccorso per coloro che non sono in grado di recuperare i soldi persi a causa dell’annullamento dell’evento. Dall’annuncio, aziende come Microsoft hanno annunciato i propri streaming live originariamente previsti per l’evento.