Nvidia ha dichiarato oggi che l’editore di giochi 2K Games sta estraendo la sua libreria dal servizio di cloud gaming GeForce Now della società su richiesta di 2K.

“Per richiesta dell’editore, i titoli di 2K Games verranno rimossi da GeForce oggi. Stiamo lavorando con 2K Games per riattivare i loro giochi in futuro“, ha dichiarato il community manager di Nvidia Cory Banks in un post sui forum di Nvidia. Quando è stato chiesto un commento.

2K pubblica tra l’altro la trilogia di BioShock , la serie Borderlands , i giochi Civilization e la serie NBA 2K . Quindi il ritiro dell’editore è una grande perdita per GeForce Now, che è appena uscito dalla versione beta il 4 febbraio. Nvidia offre ora una versione premium del servizio di cloud gaming come “prova di lancio gratuita” per 5,49 euro al mese. Anche se molti si sono disconnessi dalla piattaforma a causa di 2K che estrae i suoi giochi dal servizio. Ci sono stati gli addii dei giochi di Activision Blizzard e Bethesda il mese scorso, il che significa che molti titoli popolari non sono disponibili per giocare sul nuovo servizio pubblico.

Nvidia GeForce: non è chiaro perché due dei tre editori abbiano abbandonato la piattaforma

2K non ha risposto a una richiesta di commento e Activision Blizzard e Bethesda non hanno ancora esplicitamente spiegato perché abbiano tirato fuori i loro giochi. Tutti e tre gli editori hanno permesso i loro giochi su GeForce Now mentre era in versione beta. Almeno nel caso di Activision Blizzard, secondo quanto riferito Nvidia, non ha mai avuto il permesso di mantenere i titoli di Activision Blizzard su GeForce Now dopo aver lasciato la versione beta. Presumibilmente, Bethesda e 2K Games hanno avuto i loro giochi rimossi da GeForce Now per ragioni simili, probabilmente a causa di una qualche forma di disputa sulla licenza.

La promessa dei servizi di cloud gaming sembra grande: trasmettere in streaming tutti i tuoi giochi in alta fedeltà su Internet senza doversi preoccupare che il tuo computer, console o telefono disponga o meno dell’hardware per eseguirlo. Ma i primi tempi del cloud gaming hanno dimostrato che tipi simili di problemi di licenza possono dettare quali giochi puoi effettivamente trasmettere.