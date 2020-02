La maggior parte dei titoli di Bethesda non farà più parte del servizio di streaming di giochi GeForce Now di NVIDIA. In un post sul forum NVIDIA, un membro dello staff ha annunciato che la piattaforma ha già iniziato a rimuovere i titoli di Bethesda Softworks dalla sua libreria.

Tra questi ci sono alcuni titoli importanti come Skyrim, diverse puntate di Fallout e The Elder Scrolls 5. L’unico gioco di Bethesda che rimane sul servizio è Wolfenstein: Youngblood, ma il servizio GeForce Now rimuoverà anche gli altri episodi di Wolfenstein.

Nvidia Geforce Now, il sistema streaming diventerà presto a pagamento

“Mentre ci avviciniamo a un servizio a pagamento, alcuni editori potrebbero scegliere di rimuovere i giochi prima della fine del periodo di prova”, rivela Nvidia. “Alla fine, gli sviluppatori hanno il controllo sui loro contenuti e decidono se il gioco acquistato può essere anche utilizzato in streaming su GeForce NOW.”.

Al termine del periodo di transizione, le rimozioni di giochi dovrebbero essere poche, con nuovi giochi aggiunti a GeForce NOW ogni settimana. Solo pochi giorni fa, il servizio ha anche perso l’accesso ai titoli di Activision e Blizzard a causa di ciò che NVIDIA definisce un “malinteso”. Lo sviluppatore apparentemente voleva un accordo commerciale con NVIDIA, che ora spera di riparare il rapporto e offrire nuovamente i suoi giochi.

NVIDIA non ha spiegato perché i giochi di Bethesda non faranno più parte di GeForce Now. Se la sua assenza sulla piattaforma non ti disturba, puoi registrarti per un account gratuito o a pagamento, poiché il servizio è uscito dalla beta all’inizio di febbraio. Quest’ultima opzione, chiamata iscrizione dei fondatori, costa circa € 5 al mese per un anno, anche se i primi tre mesi sono gratuiti.