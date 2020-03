Anche gli USA stanno cominciando ad avere paura, e il Dipartimento di Stato Americano ha annunciato che non ci saranno ulteriori viaggi fino all’inizio di maggio verso le mete ritenute pericolose. Infatti, non è certamente una novità che Delta Airlines abbia deciso di sospendere i voli su Milano.

Boeing e Airbus: riduzioni dei voli per colpa del Coronavirus

Come Delta Airlines anche molte altre compagnie aeree che usano aerei Boeing e Airbus hanno scelto di annullare moltissime tratte, mentre i biglietti acquistati in precedenza verranno rimborsati. Attualmente rimarrà attiva per gli Stati Uniti la sola tratta Roma-New York, ma non è detto che tale duri molto vista la distanza Roma-Milano.

Purtroppo l’allarmismo generatosi affonda ovviamente le sue radici nell’incremento dei casi di contagio da Covid-19 recentemente reso noto dalla Casa Bianca, mentre in Italia non si è ancora trovata una quadra per arginare l’epidemia.

Lo stop sui voli è attivo già da un paio di giorni, mentre ai passeggeri è comunque stato garantito il modo di raggiungere lo scalo di Milano senza troppi problemi. Non ci resta che attendere gli sviluppi futuri, ricordandovi di evitare per quanto possibile i posti affollati e adottare le basilari norme igienico-sanitarie.