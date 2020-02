Dei nuovi episodi per Stranger Things approderanno presto sul servizio streaming di Netflix rivelando a tutti i fans più acclamati come le storie dei personaggi più amati d’America procederanno. Dopo un finale di stagione molto travagliato, sono stati diversi i tubi riversati sui social network nel corso di questi ultimi mesi, ma grazie alla condivisione di un nuovo teaser trailer tutti questi sono stati dissipati e, finalmente, è possibile annunciare ciò che tutti speravamo: Hopper è vivo.

Sono ancora molto pochi i dettagli sulla quarta stagione di Stranger Things, i Fratelli Duffer hanno deciso di mantenere l’anonimato il più possibile, ma ciononostante qualcosa è stato rivelato: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stranger Things 4 arriverà presto su Netflix: ecco i dettagli

La quarta stagione non si svolgerà ad Hawkins: ad averlo anticipato è uno dei trailer rilasciati nel corso dei mesi che suggerisce proprio il cambio di location. Dove si svolgeranno i fatti? Beh, è ancora un mistero, ma dopo la preview che ritrae Hopper in Unione Sovietica e prigioniero, qualche teoria potrebbe essere formulata a cuore leggero. Non bisogna, inoltre, dimenticare che con il finale della terza stagione abbiamo visto Joyce ed i suoi ragazzi dire addio alla cittadina per quel che sarebbe apparso come un “per sempre”.

Anche dal lato del cast vi sono delle novità: la parlantina Erica (sorella di Lucas) interpretata da Priah Ferguson è stata promossa a ruolo ricorrente e quindi inserita nel cast fisso: nel corso di questa nuova stagione il girl Power non mancherà di sicuro!