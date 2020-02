Le email, gli SMS e le telefonate sono i principali strumenti tramite cui è possibile ricevere tentativi di frode online che mirano a carpire dati personali e denaro di tantissimi utenti, ma non solo. A quanto pare anche i Social e le note app di messagistica istantanea vengono presi di mira dai malfattori che stanno diffondendo degli inganni soprattutto tramite Facebook. Attenzione, quindi, alle richieste insolite che potrebbero presentarsi e creare danni da non sottovalutare.

Phishing: attenzione ai messaggi ricevuti tramite email, SMS e Social mettono a rischio dati personali e conti correnti!

I tentativi di phishing utilizzano una strategia ben precisa che riesce ad ingannare numerosi utenti. In breve, si tratta di una truffa online, che sfrutta illecitamente il nome di aziende e istituti bancari per diffondere delle comunicazioni fittizie apparentemente provenienti dagli enti in questione. Utilizza link e pagine clone e si pone l’obiettivo di sottrarre dati personali e denaro agli utenti colpiti.

I messaggi phishing sono diffusi principalmente tramite email ma i cyber-criminali in varie occasioni hanno sfruttato anche gli SMS, le app di messagistica istantanea e i Social. Su Facebook, ad esempio, sembra stia circolando un messaggio che esorta le vittime a verificare la loro presenza in una presunta foto segnalata tramite link. Cliccando, in realtà, si offrirà ai malfattori la possibilità di installare un virus capace di creare problemi non indifferenti.

E’ sempre opportuno verificare l’attendibilità di quanto ricevuto; e leggere con attenzione le comunicazioni diffidando da qualunque invito esorti a cliccare su link di accesso rapido. Evitando di eseguire le indicazioni suggerite dai malfattori sarà possibile stroncare i vari tentativi di frode e renderli innocui.