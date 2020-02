Con Wind gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su un paio di offerte davvero molto interessanti, le quali permetteranno di raggiungere anche 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione attualmente possibile, spendendo poco meno di 7 euro al mese.

Le passa a Wind in questione, come era lecito immaginarsi, sono distribuite esclusivamente in versione operator attack, ergo sono attivabili solamente da coloro che si ritrovano in determinate condizioni di uscita da un operatore telefonico, nello specifico parliamo di Iliad o di un MVNO (ad esclusione della solita LycaMobile). Inizialmente sarà inoltre necessario versare un contributo pari a 11,99 euro per la promozione, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (sulla quale è obbligatorio spostare il proprio numero di telefono).

Da ricordare la presenza del vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, periodo entro il quale l’utente risulta essere costretto a restare cliente Wind per evitare il pagamento di una penale del valore di 15 euro (addebitata direttamente sul metodo di pagamento scelto in origine).

Wind: queste offerte fanno tremare Iliad

La promozione da richiedere assolutamente è la All Inclusive 100 Fire in versione Easy Pay, ovvero sarà necessario versare il contributo direttamente tramite conto corrente bancario o carta di credito (no credito residuo della SIM). Il prezzo fisso di 6,99 euro al mese permetterà di raggiungere ben 100 giga di traffico dati, 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Nel caso in cui si preferisse il pagamento tramite credito residuo, ricordiamo essere comunque presente la versione All inclusive 50 Fire, con annessi 50 giga di traffico ed esattamente lo stesso identico prezzo di vendita.