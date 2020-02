Verso la fine del mese di gennaio era stata avvistata online sul portale di benchmark Geekbench la versione 5G del nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A51. Nel corso delle ultime ore, però, è passato da questo portale anche il prossimo Samsung Galaxy A71 5G. Ecco quanto trapelato.

Samsung Galaxy A71 5G in arrivo con il SoC Exynos 980

Ecco quindi anche questo nuovo smartphone sul database del portale di benchmark Geekbench. Registrato con il numero di modello SM-A7160, il terminale ha totalizzato 3078 punti in single core e 7346 punti in multi core. Sono dei punteggi decisamente più alti rispetto a quelli totalizzati dal fratello Samsung Galaxy A51 5G, nonostante avranno in sostanza lo stesso processore.

Come rivelato da questi primi benchmark, anche il futuro Samsung Galaxy A71 5G sarà equipaggiato con il processore Exynos 980, ovvero il SoC medio di gamma in grado di supportare la connettività 5G. A cambiare tra i due nuovi smartphone dell’azienda sarà il quantitativo di memoria RAM: se sul Galaxy A51 5G avremo 6 GB, sul fratello maggiore Galaxy A71 5G avremo 8 GB. Come versione del software, troveremo fortunatamente Android 10, mentre l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda sudcoreana sarà la One UI in versione 2.0.

Per ora non abbiamo altre informazioni. Vi ricordiamo che oltre ai due nuovi smartphone medi di gamma con supporto al 5G arriverà anche un nuovo tablet, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020). Quest’ultimo è stato infatti il protagonista di svariati rumors e, secondo quanto trapelato, ci sarà a bordo il processore Exynos 7904 con 3 GB di memoria RAM.