Dopo aver svelato ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S20 e il suo nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip, il colosso sudcoreano sembra essere pronto a presentare un nuovo tablet. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) e grazie alle ultime indiscrezioni conosciamo il design e alcune caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) si mostra su Google Play Console

Il nuovo tablet dell’azienda sudcoreana è stato avvistato su Google Play Console, dove sono state riportate in particolare alcune specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, a bordo del device troveremo il SoC dell’azienda Exynos 7904 con a supporto una GPU AMR Mali G71 e 3 GB di memoria RAM. Il display dovrebbe avere invece una diagonale pari a 8.4 pollici con una risoluzione di 1900×1200 pixel. È anche emerso che la versione del software sarà ancora Android 9 Pie, ma è probabile che arriverà sul mercato con una versione più aggiornata.

Oltre a queste informazioni, è stato pubblicato online anche una prima immagine render del nuovo tablet targato Samsung. Osservando questo render, possiamo notare come il design del nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) non sarà molto diverso da quello degli attuali tablet dell’azienda. Le cornici attorno al display sembrano essere abbastanza ottimizzate e uguali tra loro, mentre sul retro possiamo notare la presenza di una fotocamera posteriore. È inoltre presente il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Per il momento queste sono le primissime informazioni che conosciamo sul nuovo tablet dell’azienda sudocoreana. Nel corso delle prossime settimane arriveranno altre indiscrezioni, quindi continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.