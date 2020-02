L’offerta ho Mobile dedicata ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero è disponibile a soli 5.99€ al mese. La tariffa è l’opzione più ricca e conveniente tra quelle proposte dal gestore ai nuovi clienti e può essere attivata online o presso uno dei suoi 3000 punti vendita.

Passa a ho Mobile: l’offerta ho 5.99€ include minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G e i servizi extra!

I clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero a ho Mobile possono attivare l‘offerta ho. 5.99€ e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

La spesa mensile da sostenere per il rinnovo della tariffa include anche i servizi extra, ovvero: il servizio di avviso e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato. Inoltre, è disponibile gratuitamente anche l‘app ufficiale, da utilizzare per monitorare lo stato della promozione e i consumi effettuati; richiedere il rinnovo anticipato della tariffa e conoscere il credito residuo; consultabile anche attraverso il numero gratuito 42121.

L’attivazione, come già anticipato, può essere effettuata nei punti vendita dell’operatore ma i clienti possono utilizzare anche il sito ufficiale. Procedendo con l’acquisto online sarà necessario saldare anticipatamente la spesa iniziale di 6,99 euro ma è possibile richiedere il ritiro in una delle edicole convenzionate e quindi procedere con il pagamento in sede. Il costo iniziale comprende la nuova SIM e la prima ricarica da utilizzare per il rinnovo della promozione.