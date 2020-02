Android: 4 app e giochi gratuiti ma solo per oggi sul Play Store

Con Android è davvero difficile sbagliare: non potete trovare sistema operativo che possa venire ancora più incontro agli utenti. Non esiste infatti altra soluzione in grado di fornire una versatilità tale da poter scegliere scenari diversi ogni qualvolta siete stanchi delle solite abitudini. Potete infatti modificare i vostri menu impostazioni, le icone o magari i temi al completo con tante soluzioni che trovate proprio all’interno del Play Store.

Proprio quest’ultimo risulta una delle armi segrete del successo di casa Android, che negli anni non ha fatto altro che ampliare le possibilità al suo interno. Nel Play Store sono disponibili infatti film, libri o più comunemente giochi e applicazioni di ogni genere. Questi ultimi possono essere sia gratis che a pagamento, ma non sono da meno le tante offerte straordinarie che arrivano ogni giorno. Esattamente oggi infatti gli utenti sono attratti dalla nuova promozione, quella che vede alcuni contenuti a pagamento del Play Store offerti totalmente gratis.

Android regala solo per oggi 4 applicazioni e giochi gratis sul suo Play Store, fate presto ad approfittarne

Esattamente come tutti gli altri giorni, anche oggi sul Play Store di casa Android ci sono dei contenuti a pagamento che potete scaricare gratis. I titoli in questione sono 4 e tutti davvero appetibili per varie fasce di pubblico. Qui la lista con tutti i nomi e i link: