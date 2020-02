La piattaforma di e-commerce Amazon, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lanciare entro la fine dell’anno in corso un nuovo servizio di giochi in streaming, andando quindi a sfidare il colosso Google.

Quest’ultimo ha infatti recentemente lanciato Stadia, una nuova piattaforma in cui è possibile acquistare dei giochi e giocare online, senza aver bisogno di una consolle fisica. Scopriamo tutti i dettagli.

Amazon vuole lanciare un servizio di giochi in streaming

L’indiscrezione è arrivata da Patrick Rose, un ex sviluppatore e analista di mercato presso GameAnalysts.com, sulle pagine di Trusted Reviews. Uno tra i maggiori titoli di lancio potrebbe essere New World, in lavorazione da moltissimi anni prezzo gli Amazon Game Studios. Secondo il sito Cnet, alcune indicazioni sono anche arrivate dagli annunci di lavoro che la piattaforma di Seattle ha pubblicato negli ultimi mesi.

Da uno di questi annunci di lavoro si evince anche che il colosso di Jeff Bezos avrebbe intenzione di integrare il servizio con Twitch, piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon, che suona in modo simile agli eventuali piani di Google per integrare Stadia con YouTube. Il servizio di cloud gaming Stadia di Google, vi ricordo che è stato lanciato lo scorso 19 novembre 2019.

Il lancio del nuovo servizio di Amazon potrebbe avvenire in diretta concorrenza con le console di prossima generazione, dato che è molto probabile che il pubblico di riferimento possa essere molto diverso. Per il momento non abbiamo maggiori dettagli su come la piattaforma ha intenzione di sviluppare questo servizio, ma sicuramente nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più.