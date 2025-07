Amazon Prime Gaming: in arrivo nuovi giochi

I cinque giochi verranno messi a disposizione in tre date distinte. Il primo rilascio è previsto per il 17 luglio e comprende “ENDLESS Space 2 Definitive Edition“. Presentato insieme al titolo “Besiege: The Splintered Sea DLC“, entrambi disponibili tramite Amazon Games App. Il secondo gruppo arriverà il 24 luglio, con “Venba“, un’avventura offerta su GOG, e “I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition“. Quest’ultimo titolo è disponibile tramite Legacy Games. L’ultima uscita è attesa per il 31 luglio, con il dungeon crawler “Heroes of Loot“, anch’esso riscattabile su GOG. Titoli interessanti che attirano l’attenzione degli appassionati.

Per chi desidera approfittare di tale promozione, è sufficiente accedere alla piattaforma Prime Gaming. Per poi autenticarsi con il proprio account Amazon Prime e selezionare i giochi disponibili. Una volta ottenuto il codice, lo si inserisce sulla piattaforma indicata per l’attivazione. Tale sistema, ormai ben rodato, permette un’esperienza utente fluida e immediata. Un’opzione interessante per tutti gli appassionati del settore gaming.