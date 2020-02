Netflix pronto ad accogliere Lucifer 5: l'ultima stagione vi stupirà

Una delle serie TV più interessanti secondo il parere degli utenti durante gli ultimi anni sta per ritornare con il suo atto finale. Netflix si prepara dunque ad accogliere la quinta ed ultima stagione della saga di Lucifer, il diavolo scappato per noia dall’inferno trovatosi a risolvere vari casi a Los Angeles.

In molti nutrivano forti dubbi sulla presenza di quest’ultima stagione, dato che se ne parlava veramente poco. Inoltre alcune indiscrezioni hanno rivelato che Fox inizialmente non risultava per nulla intenzionata a finanziare la quinta stagione della serie. In seguito poi, molto probabilmente, si è giunti ad un accordo, visto che le pagine social di Lucifer sono state tempestati da una scritta abbastanza eloquente: “See you in Hell”.

Lucifer 5 arriva su Netflix: sarà l’ultima stagione, ecco come sarà articolata per sorprendere il pubblico

Non doveva arrivare, ed invece eccola pronta a partire. La quinta stagione di Lucifer arriva per tutti i fan che non speravano altro da mesi e mesi. L’annuncio a mandato il pubblico in visibilio, ma ora tutti stanno cercando di capire come sarà articolata la fine della serie. A quanto pare gli episodi non saranno 10 come in tutte le altre stagioni, ma ben 16.

Questo presuppone che ci sarà una suddivisione delle puntate, le quali potranno arrivare in due parti da 8 episodi l’una. In questo modo sarà come se arrivassero due stagioni diverse, per la felicità del pubblico che non attendeva altro. Attualmente in merito alla data non si sa ancora nulla, ma esamineremo tutte le indiscrezioni per portarvi quante più informazioni possibili in queste settimane.