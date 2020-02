Google Maps compie 15 anni dal suo primo rilascio in beta e la società non si lascia sfuggire l’occasione per rinnovare un pò la sua app. Per cominciare, sembra che Maps avrà una nuova icona che prende stile dal “pin” di posizione all’interno dell’applicazione. Più significativi sono tuttavia alcune modifiche all’app Google Maps che la rendono un più semplice ed intuitiva.

La cosa principale che noterai nell’app è un sistema di navigazione a cinque icone nella parte inferiore dello schermo. Esistono due nuove schede: ‘salvato’, che elenca tutte le posizioni aggiunte ai segnalibri dall’utente. Con questa modifica, Google si è anche sbarazzato del vecchio menu in cui molte di queste funzionalità erano precedentemente nascoste.

Google Maps si rinnova su Android e iOS

Ci sono alcune nuove funzionalità suggerite dagli utenti di Maps che verranno visualizzate anche quando guardi le indicazioni per il trasporto pubblico. Fino ad ora, sei stato in grado di osservare lo stato di transito dei mezzi in molte città, nonché orari di arrivo stimati e alcune informazioni su quanto potrebbe essere affollato un treno o un autobus. Google sta aggiungendo nuove informazioni che potrai sfogliare tramite i dettagli condivisi da altri passeggeri, come la temperatura o l’accessibilità.

Le ultime funzionalità riguardano Live View, le indicazioni stradali fornite da AR lanciate da Google lo scorso anno. Inizialmente, Live View mostrava frecce blu giganti per mostrarti esattamente dove dovevi andare ma il nuovo aggiornamento semplifica un po’ le cose. Ora un’icona rossa ti indicherà i dettagli relativi alla tua posizione e quanto e lontana. Potrai anche utilizzare questi dettagli insieme alle frecce blu.

Questi aggiornamenti dovrebbero essere implementati sia su iPhone che su smartphone Android, ad eccezione degli aggiornamenti di Live View che Google afferma arriveranno presto.