La Casa Di Carta 5 e 6 saranno presto due serie tv che riempiranno il palinsesto della piattaforma Netflix, per quello che è già stato decretato lo show non in lingua inglese più visto di tutto il catalogo 2019 e non si appresta a cedere il passo ad altri candidati. Ulteriori conferme sono arrivate da alcuni media spagnoli sempre ben informati sulle novità Netflix in lingua spagnola.

Sebbene non ci sia ancora stata una conferma ufficiale da parte della piattaforma, negli uffici di Los Gatos e nel dietro le quinte della serie sembra che sia cosa certa. Secondo i media la casa di produzione di Álex Pina, creatore de La Casa di Carta, sarebbe stata incaricata di realizzare altri 16 episodi inediti.

La Casa di Carta: 5° e 6° serie arrivano su Netflix, ecco quando

Come avvenuto anche in precedenza, è molto probabile che la quinta e la sesta stagione del serial saranno girate insieme, poiché in realtà La Casa di Carta è suddivisa in tre macro capitoli di cui le stagioni sono solo parti del tutto. Per capirci, se la seconda parte del 2° capitolo (ovvero la quarta stagione) debutterà venerdì 3 aprile su Netflix, è molto probabile che entrambe le stagioni inedite dello show saranno annunciate attorno a quella data.

In aggiunta, l’occasione dell’uscita de La Casa Di Carta 4 permetterà a Netflix di annunciare il debutto di un documentario dedicato alla serie diventata fenomeno globale. Proprio questo autunno infatti, il produttore Jesús Colmenar aveva rivelato che all’interno degli episodi della terza parte erano stati inseriti degli elementi funzionali al lancio di un possibile spin-off de La Casa Di Carta.

Dunque non ci resta che pazientare ancora un po’ per conoscere il destino del serial.