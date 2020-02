Tutti gli utenti che utilizzano abitualmente CCleaner saranno molto contenti di leggere queste righe. Infatti, grazie ad una collaborazione con Computer Bild, una rivista informatica tedesca, è possibile effettuare l’upgrade a CCleaner PRO per un anno.

Per tutti gli utenti che invece non conoscono CCleaner, è un tool per PC Windows e Mac rilasciato in forma freeware. Utilizzando questo strumento, è possibile effettuare in maniera rapida e sicura l’ottimizzazione delle prestazioni del computer o la pulizia dei registri di sistema.

In questo modo è possibile liberare spazio o rimuovere file vecchi che potrebbero causare conflitti. Inoltre CCleaner permette di migliorare la gestione della privacy in tutto il PC. La versione base è totalmente gratuita, mentre la versione PRO che sblocca anche alcune feature invece è a pagamento.

Ecco come ottenere 1 anno di CCleaner PRO

Riscattare il premio e semplicissimo e adesso vi spieghiamo come fare. Prima di tutto bisogna scaricare la versione gratuita di CCleaner dal sito ufficiale raggiungibile a questo indirizzo. Una volta scaricato il pacchetto di installazione, bisogna installare il tool sul proprio computer.

Una volta avviato è necessario recarsi nelle Opzioni, cliccare su Informazioni e in seguito su Aggiorna a PRO. Si aprirà una nuova finestra in cui andrà inserito il codice che ricordiamo è legatoa Computer Bild.

Per attivare la versione avanzata, basterà inserire:

NOME: Computer Bild Codice licenza: P9WV-AFZU-4EW8-HAM9-QWHF

Completata questa operazione il gioco è fatto e CCleaner PRO sarà disponibile per un anno sul vostro PC. Al termine del periodo promozionale, non sarà obbligatorio effettuare il rinnovo e si potrà tornare ad utilizzare la versione base del programma.