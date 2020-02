Byte condividerà tutti i suoi guadagni provenienti dalle pubblicità

Byte: come verranno distribuiti i soldi ai possibili creator

I soldi per il pool verranno dagli annunci pubblicitari, ma Byte ha sottolineato che non vedrai pre-roll, annunci a metà feed o retargeting. La fase pilota del programma incanalerà tutte le entrate pubblicitarie per i membri del Programma Partner. Anche se questo cambierà chiaramente una volta che lo sforzo verrà avviato sul serio.

Non aspettarti di iniziare a guadagnarti da vivere come influencer su Byte già da subito. Tutto ciò dovrebbe iniziare negli Stati Uniti tra 60 a 90 giorni e all’inizio sarà solo su invito. La società promette “diversi modi” per aiutare i creatori a essere pagati. Potresti avere altri modi per incassare in contanti se e quando coglierai il momento adatto. La sfida, ovviamente, sta costruendo Byte in primo luogo. È ancora presto per sapere se Byte ricreerà il periodo di massimo splendore di Vine e attirerà le persone lontano da artisti del calibro di Instagram o TikTok. Potrà però anche andare in contro al destino prematuro di molte altre app di social media.