A descrivere il successo di Iliad ci sono i numeri. Il gestore francese di telefonia è tutt’ora protagonista di un vero e proprio boom di popolarità: allo stato attuale già 4,5 milioni di schede SIM sono state attivate in poco meno di un anno e mezzo. La quota dei 5 milioni è davvero alla portata.

Iliad, dopo la frenesia per il 5G gli utenti attendono la Fibra Ottica

Tante persone hanno scelto Iliad in nome delle offerte low cost. Una parte di pubblico però ha optato per una sorta di investimento nel futuro. Essendo Iliad un marchio ancora giovane, tanti servizi ancora non sono disponibili. Nel corso dei prossimi mesi però a disposizione del gestore ci saranno importanti novità proprio sul fronte dei servizi.

Inutile nascondere che tutti gli utenti Iliad sono in attesa del 5G. Proprio come TIM, Vodafone e Wind, anche gli abbonati del gestore transalpino avranno a loro disposizione le reti di ultima generazione. Il 5G di Iliad saranno disponibili appena i tecnici avranno perfezionato il lavoro sulle antenne di proprietà.

Se il 5G rappresenta quasi il presente di Iliad, il futuro è più che mai roseo. Oramai è arrivata anche la saggia voce dei dirigenti a confermare le indiscrezioni degli ultimi mesi: entro il 2024 è previsto un impegno diretto della compagnia anche nel campo della telefonia fissa. Nella fattispecie, gli abbonati avranno accesso a reti per la connessione internet in Fibra Ottica. Gli utenti sperano, a questo punto, che anche la strategia commerciale per la telefonia domestica sarà focalizzata su tariffe low cost.