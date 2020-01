MediaWorld ha recentemente proposto un ottimo volantino nuovamente concentrato sul Tasso Zero, con l’unico scopo di invogliare il consumatore all’acquisto di nuovi prodotti, offrendo in cambio anche un risparmio notevole sul prezzo finale di vendita.

Al centro della campagna promozionale è possibile trovare il solito e classico Tasso Zero, ovvero un finanziamento senza interessi che il cliente può richiedere per pagare la cifra totale in comode rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente (è necessario superare un livello minimo di spesa ed il test di affidabilità creditizia).

Volantino MediaWorld: il Tasso Zero è ormai di casa

Gli ottimi prezzi messi sul piatto dall’azienda sono davvero tantissimi, a partire dallo smartwatch Huawei Watch GT 2, uno dei migliori wearable attualmente in commercio grazie ad innumerevoli funzionalità che lo rendono davvero “speciale”, in vendita a 199 euro.

Volendo invece puntare verso uno smartphone, l’attenzione del volantino MediaWorld si è focalizzata su soluzioni relativamente poco costose, o meglio definite medie di gamma. Non per questo comunque sono meno interessanti degli altri, a conti fatti si possono acquistare Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Galaxy A40, Huawei P30 Lite New Edition, Galaxy A30, Huawei P Smart+ 2019 e similari, spendendo veramente pochissimo.

Le compravendite, come sempre accade parlando di MediaWorld, possono essere completate anche online sul sito ufficiale dell’azienda, ma ricordate che le spese di spedizione saranno in questo caso a pagamento. Maggiori informazioni sono disponibili poco sotto.