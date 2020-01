3 italia riesce a convincere gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO al cambio operatore con il lancio di una promozione davvero molto invitante, parliamo della Play 50 Unlimited attualmente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio.

Come avrete potuto tranquillamente immaginare, sfortunatamente la promozione corrente non è alla portata di ciascuno di noi, ma risulta essere attivabile solamente da coloro che si ritrovano in possesso di una SIM MVNO o Iliad, pronti a richiedere la portabilità del numero originario. I costi iniziali sono indubbiamente favorevoli, in quanto sarà necessario versare un contributo pari a soli 10 euro per l’acquisto della SIM, e nient’altro.

3 Italia: i contenuti ed i limiti dell’offerta

L’offerta include al proprio interno un buon quantitativo di contenuti, corrispondente nello specifico a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G e illimitati minuti per telefonare a chiunque. Tutto sarà raggiungibile con il semplice esborso di 6,99 euro al mese a titolo definitivo, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile (non è necessario pagare tramite conto corrente).

A differenza di precedenti o altre soluzioni di casa Wind, in questo caso è da considerarsi assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di incappare in penali o costi accessori. La navigazione è possibile gratuitamente sotto rete telefonica 3G, mentre per il 4G sarà richiesto il versamento di 1 euro in più al mese (salvo promozioni momentanee per i nuovi iscritti o clienti).

L’accesso alla Play 50 Unlimited di 3 Italia è possibile solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale.