Finalmente è arrivata la notizia che tutti noi appassionati aspettavamo: Peaky Blinders 6 si farà e arriverà su Netflix. A confermarlo è l’autorevole fonte dello stesso regista Anthony Byrne, il quale ha condiviso un posto sul suo profilo Instagram in cui ritrae il copione del primo episodio della sesta stagione.

Il primo ciak si chiamerà Black Day e dietro alla stesura della sceneggiatura c’è sempre la mano del creatore dello show Steven Knight. Dal titolo possiamo evincere poco, ma di certo rimanda ad atmosfere non proprio serene per un episodio di debutto di quella che però potrebbe essere l’ultima stagione di Peaky Blinders.

Peaky Blinders 6: arriva la sesta stagione su Netflix

Anthony Byrne stabilità il suo piccolo record personale dirigendo per una seconda volta una stagione all’interno della popolare serie televisiva britannica. Show per il quale siamo rimasti con il fiato sospeso per via di un Tommy Shelby che sembrava fuori di sé dopo essere stato tradito durante il suo fallito omicidio di Oswald Mosley.

Un finale di stagione che ha lasciato tutti a bocca aperta e possiamo solo sperare che l’inizio di Peaky Blinders 6 riprenderà da dove si era interrotta la trama. Confermati i protagonisti Cilian Murphy come Tommy Shelby, Helen McCrory come Polly Gray, Paul Anderson come Arthur Shelby, Sophie Rundle come Ada Thorne e Finn Cole come Michael Gray.

È troppo presto per parlare di date di uscita, ma Anthony Byrne ha lasciato intendere nel corso di una intervista che è possibile ipotizzare una messa in onda intorno ai primi tre mesi del 2021 su Netflix. Intanto, le riprese inizieranno l’11 febbraio 2020 e si divideranno fra Liverpool e la Scozia.