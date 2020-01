Cosa c’è di vero sul discorso “pericolo radiazioni” correlato agli smartphone?

Al di là delle fake news però, ci sono delle accortezze da prendere proprio per evitare la continua esposizione alle onde. Premettiamo che non c’è nulla da temere, in quanto queste radiazioni sono di tipo non ionizzanti, di conseguenza non possono provocare mutazioni ai geni dell’individuo e al DNA, impedendo quindi, il proliferare di malattie pericolose e gravi. Magari sarebbe preferibile non dormire con il device acceso vicino alla testa, oppure non indossarlo nella tasca dei pantaloni vicino alle parti intime.

Vi garantiamo inoltre che ogni telefono è, per Legge, obbligato ad avere un certo valore SAR (tasso d’assorbimento specifico) dichiarato dall’Unione Europea in sede di Commissione, a 2 Watt per Kg. Ogni smartphone che non rispetta tale limite non può essere commercializzato nel nostro continente.