Il Canone Rai da sempre è un argomento molto delicato e molto discusso perché tanti italiani continuano ad essere convinti del suo inutile costo.

Purtroppo, da tantissimi anni i consumatori italiani in possesso di un apparecchio televisivo continuano a sostenere il suo costo, anche se malvolentieri.

Le discussioni continuano per una nuova notizia che nelle scorse settimane si è divulgata rapidamente: un rimborso parziale del Canone Rai. Si tratta della classica bufala che ha divulgato un gruppo di truffatori per una nuova truffa in circolazione. Ecco i dettagli.

Truffa Canone Rai: arriva una falsa mail di un falso rimborso del Canone Rai

Un gruppo di truffatori ha pensato bene di sfruttare le lamentele degli italiani a loro favore in modo da ideare una nuova truffa. I malfattori, infatti, hanno inizialmente creato una falsa notizia per farla divulgare in rete (sui vari social) rapidamente.

La notizia in questione parla di un rimborso del Canone Rai, ma per riceverlo è necessario effettuare una richiesta. Una volta divulgata la notizia, i truffatori grazie a delle attrezzature specifiche sono riusciti ad inviare delle false mail utilizzando la denominazione e il logo della società RAI.

Con questa mail, che continua ad essere inviata, i truffatori avvisano le loro vittime di un rimborso parziale del Canone Rai sostenuto fino ad oggi. Riceverlo è facilissimo se le vittime seguono le istruzioni descritte nella mail.

Con questo tipo di messaggio, i truffatori richiedono i dati personali delle loro vittime e riescono, dunque, ad impossessarsene.

È bene prestare molta attenzione a questo tipo di messaggio perché si tratta di un vero e proprio tentativo di phishing delle coordinate bancarie. Si consiglia, infatti, di scaricare un anti-phishing che ha la funzione di eliminare le mail sospette.