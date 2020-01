Mise e Poste italiane per una rete WiFi gratuita per tutti

L’intero progetto nasce dall’idea dello Stato di unire più di 138 Comuni facenti parte dell’intero circondario che ha subito il terribile sisma del 2016. Per fornire assistenza e una connessione gratis per i cittadini si è pensato subito questo grande servizio che, in futuro potrebbe anche portare ad un aumento del turismo nelle borgate sopracitate.

Le prime aree a godere del progetto sono state relative ai comuni di Lazio, Marche, Umbria e ovviamente la regione dell’Abruzzo. Con una maggiore disponibilità di denaro, pian piano il progetto si sta ampliando a tutti i territori con un numero di abitanti inferiore a 2000.

Per connettersi rapidamente e gratuitamente alla rete basterà scaricare l’applicazione wifi.italia.it e scoprire i punti hotspot più vicini per navigare sul Web. Dopo il primo accesso infine, non sarà necessario impostare nuovamente nome utente e password, in quanto il login alla rete diverrà automatico ed immediato.