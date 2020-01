L’operatore Wind sta riproponendo, ad alcuni già clienti di rete mobile, la possibilità di attivare una SIM aggiuntiva su cui si potranno ricevere 100 Giga gratis per 1 mese.

La campagna SMS è la stessa che era stata avviata durante il periodo natalizio appena trascorso, scaduta successivamente lo scorso 6 gennaio 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Wind ripropone l’offerta che prevede 100 Giga gratis

A partire da qualche giorno l’operatore arancione sta inviando nuovamente degli SMS, ad alcuni già clienti mobili ricaricabili, che li invitano a recarsi presso un negozio autorizzato per attivare una SIM aggiuntiva su cui potranno attivare la promozione gratuita dei 100 Giga. L’opzione in oggetto è denominata 100 Giga x Te Special Gift.

Quest’ultima prevede 100 Giga di traffico dati gratis per un mese dall’attivazione. Al termine di questo periodo di fruizione, 32 giorni, l’opzione si disattiverà automaticamente. La campagna è dedicata ad uno specifico target di già clienti, con l’obiettivo di aumentare l’attivazione delle SIM all’interno dei negozi. Al momento della sottoscrizione della nuova SIM, il rivenditore potrebbe proporre anche l’attivazione aggiuntiva di un’offerta a catalogo.

Un target diverso di clienti potrà invece ricevere un SMS che propone esplicitamente l’attivazione, insieme di una SIM aggiuntiva, anche di una specifica offerta. Una delle offerte probabili è la All Inclusive Junior Limited Edition, Call Your Country Speciale Romania e Call Your Country Speciale Moldavia.

Ecco l’esempio di SMS: “Caro cliente, All Inclusive Junior cresce! Attiva una SIM aggiuntiva All Inclusive Junior da oggi con 50 GIGA di Internet Sicuro anziche’ 30, Minuti Illimitati verso Wind, 100 Minuti verso tutti e 100 SMS a i 6.99 euro al mese (+ 6.99 euro attivazione). Costo SIM 10 euro. IN PIU’ scopri le offerte per il primo smartphone a partire da 0 euro al mese! Attiva la SIM entro il 27 Gennaio 2020 e su questo numero avrai 100 GIGA GRATIS per 1 mese. Ti aspettiamo in negozio per info, condizioni e dettagli“. La promozione è valida, come specificato anche nel messaggio, fino al prossimo 27 gennaio 2020.