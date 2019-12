Le due offerte migliori del momento, almeno per quanto ne concerne il mondo di Wind, sono sicuramente le All Inclusive Flash 50 e le All Inclusive Flash 100 Easy Pay, soluzioni estremamente interessanti, però distribuite in maniera tutt’altro che generalizzata.

Le offerte in oggetto, infatti, sono a disposizione esclusiva di coloro che riceveranno l’SMS informativo sul proprio numero di telefono, e tramite il quale poi richiederanno la portabilità verso Wind. Il costo iniziale da sostenere equivale, come al solito, a 11,99 euro per la promozione in sé, nonché a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Al totale di 21,99 euro sarà necessario aggiungere la prima mensilità, ricordando comunque l’esistenza di un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi; entro tale periodo temporale il consumatore non potrà richiedere la portabilità lontano da Wind, senza dover pagare una penale del valore di 15 euro.

Wind: cosa offrono le All Inclusive Flash

Le differenze tra le offerte sono davvero minime, la All Inclusive Flash 50 nasconde al proprio interno ben 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, passando anche per 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri in Italia. Tutto a soli 8,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata.

Se invece siete tra gli utenti che desiderano pagare tramite conto corrente bancario, allora potete affidarvi alla All Inclusive Flash 100 Easy Pay, la promo con 100 giga al mese, minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 8,99 euro, ma da pagare tramite conto corrente o carta di credito (ricordate che in questo caso la penale sarà impossibile da evitare).