Iliad: due offerte sono presenti sul sito, costano da 4 a 6 euro

Uno dei gestori che più di tutti ha suscitato scalpore durante gli ultimi anni è sicuramente Iliad. Il colosso che proviene dalla Francia ma che ad oggi è in pianta stabile uno dei migliori gestori italiani, occupa attualmente il quarto posto nella graduatoria dei gestori. In questo momento addirittura sembra che i suoi utenti continuino a crescere, dato che sono arrivati oltre i 5 milioni.

La concorrenza è infatti in allarme, dato che mai prima d’ora si era visto un gestore tutto nuovo riuscire a creare un ecosistema di utenti così ampio. Ora però bisogna anche difendersi, e Iliad ha rivisto il suo arsenale prima di entrare in quella che sembra un avere propria guerra. Le grandi aziende vogliono riprendersi gli utenti, ma il provider proveniente dalla Francia ha ricordato a tutti di avere altre due promozioni molto interessanti sul sito ufficiale.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare due promozioni che in molti credevano fossero ormai scadute

Nonostante la pubblicità indichi sempre la solita promozione con 50 giga, Iliad sul sito ufficiale possiede altre due soluzioni interessantissime. La prima è la Giga 40, la quale con soli 6,99 € al mese per sempre offre la possibilità di avere minuti ed SMS illimitati verso tutti oltre a 40 giga in 4G per navigare su Internet.

La seconda promozione è invece la Solo Voce, la quale possiede più o meno gli stessi contenuti della promo appena citata. Questa infatti offre minuti ed SMS senza alcun limite a tutti gli utenti, ma non offre navigazione sul web. Questa promo costa solo 4,99 € al mese per sempre ed è forse la soluzione perfetta per le persone più anziane.