L’operatore Vodafone Italia ha deciso di riproporre, ad alcuni suoi già clienti provati ricaricabili, l’attivazione dell’offerta Special Minuti 7 Giga a soli 7 euro al mese, solitamente dedicata alle nuove attivazioni (in questo caso a 5 o 6 euro al mese).

L’offerta è infatti proposta ai proprietari di SIM poco utilizzate o che comunque non possiedono alcuna offerta attiva, ma solamente un piano tariffario base. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

Vodafone Special Minuti 7 Giga anche per alcuni già clienti selezionati

La Special Minuti 7 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 7 GB di traffico internet mobile in 2/3/4 G fino a 600 Mbps in download. L’operatore ha dedicato questa offerta a moltissime SIM silenti, ovvero che non generano traffico telefonico. Vi invitiamo quindi, se siete possessori di SIM silenti, di verificare sul sito ufficiale o nella vostra area personale, se siete stati selezionati per attivarla.

Se il cliente Vodafone possiede più di una SIM intestata a proprio nome, alcuni rivenditori, dopo aver inserito le generalità, numero di telefono o altro, potranno facilmente verificare le vostre offerte personalizzate. Quest’ultime sono riservate esclusivamente al numero mobile sulla quale è stata comunicata e di conseguenza non è possibile procedere all’attivazione su un’altra linea telefonica.

Se non è già attivo, la Special Minuti 7 Giga prevede l’attivazione del servizio Rete Sicura al prezzo di 1.49 euro al mese con il primo mese gratuito. L’offerta prevede l’addebito su credito residuo e, in caso di pagamento con carta di credito o conto corrente, è previsto comunque l’addebito di ricariche automatiche di pari importo del costo del rinnovo. Se non siete stati contattati dall’operatore potete comunque dare un’occhiata al suo sito ufficiale per scoprire tutte le offerte attivabili attualmente dai già clienti.