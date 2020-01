Lo scorso ottobre, Nubia ha sorpreso il mercato presentando lo Z20. Ad un primo sguardo, lo smartphone non sembra così diverso dagli altri device ma è non appena lo si gira che si rimane stupiti. Appena sotto il comparto fotografico infatti, il produttore ha deciso di inserire un secondo display a colori totalmente funzionante. Questa scelta permette di cambiare l’approccio classico all’utilizzo di uno smartphone ed introdurre nuove feature altrimenti impossibili.

Il device ricorda molto l’idea avuta da Yota per il lancio della linea Yotaphone, ma in quel caso il display era e-ink con tutte le limitazioni del caso. Nel caso di Nubia Z20 il pannello secondario è un AMOLED a colori e permette di svolgere tutte le principali attività permesse dal sistema operativo.

Per festeggiare il nuovo anno, Nubia ha deciso di fare un regalo ai propri utenti che intendono acquistare il device. Infatti, si potrà acquistare il Nubia Z20 al prezzo promozionale di 499 euro invece che ai soli 549 euro. Il taglio di 50 euro si applica su entrambe le colorazioni, nera e blu, per l’unico taglio di memoria disponibile: 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il momento la promozione sembra valida solo per i device acquistati sul sito ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.

display principale è un AMOLED da 6.42 pollici con risoluzione FullHD+ e totalmente senza bordi su tutti i lati. Il pannello posteriore invece è da 5.1 pollici. Ricordiamo che il Nubia Z20 può essere considerato un top di gamma a tutti gli effetti anche per via delle finiture premium.