Google Telefono potrebbe in futuro implementare una funzionalità che permetterà di registrare le chiamate telefoniche. Si tratta, questa, di una funzionalità a lungo richiesta dagli utenti, al momento costretti ad utilizzare applicazioni di terze parti.

L’indiscrezione è stata lanciata dai ragazzi di XDA Developers, che hanno aggiornato l’app Telefono alla versione 43.0.289191107. L’update è stato eseguito su un Google Pixel 4 ed ha introdotto una serie di migliorie estetiche, oltre ad una nuova icona. Analizzando il codice dell’applicazione, i ragazzi di XDA Developers sono però riusciti ad individuare delle stringhe di testo che rimandano alla funzione Record, quella di registrazione, appunto.

Google Telefono, sarà davvero possibile registrare le chiamate telefoniche direttamente dall’app?

Al momento, non sappiamo se sarà davvero possibile registrare le chiamate telefoniche utilizzando l’app Telefono di Google, anche perché l’ultima versione del sistema operativo Android non presenta tutte le API necessarie (il colosso di Mountain View, però, starebbe lavorando ad un loro ripristino).

Oltre ciò, non sappiamo neppure se la funzione di registrazione di chiamata telefonica sarà disponibile per tutti gli utenti in possesso dell’app Telefono, o se, viceversa, questa sarà disponibile solo per i possessori di Google Pixel 4, come del resto sono diverse funzionalità qui disponibili. Per il momento, dunque, chi vuole registrare le chiamate telefoniche dal proprio smartphone Android dovrà continuare ad affidarsi ad applicazioni di terze parti.

Tra le migliori applicazioni che permettono di registrare le chiamate telefoniche, segnaliamo Registratore di chiamate, Call Recorder e Another Call Recorder. Con l’app Cube Call Recorder, invece, sarà possibile registrare anche le chiamate di WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e Skype.